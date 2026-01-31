Gold Budget 2026: ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂ.2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ರೂ.2 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 139A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಿತಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ..
ಈ ನಿಯಮ ಏಕೆ ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಆಭರಣಕಾರರು ಖರೀದಿದಾರರ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಘೋಷಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿದಿರುವ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ 285BA, ನಿಯಮ 114E ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು (SFT) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಖರೀದಿದಾರರ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್, ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯ, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ, ಖರೀದಿ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೇಲಿದೆ, ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR) ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯವು ITR ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಅಪಾಯ-ಆಧಾರಿತ, ಮುಖರಹಿತ ಅನುಸರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಿತಿ ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
