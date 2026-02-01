Budget 2026 stock: ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 92 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ!!
ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
*ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳು
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವು ದಲ್ಲಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್, ಗ್ರೋವ್, ಏಂಜೆಲ್ ಒನ್, ಆನಂದ್ ರಥಿ, ನುವಾಮಾ, 360 ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಎಂ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
*ಜವಳಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ವಲಯವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಗೋಕಲ್ದಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಸ್ಪನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅರವಿಂದ್, ಇಂಡೋ ಕೌಂಟ್, ಕೆಪಿಆರ್ ಮಿಲ್ನಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಈ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
*ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
2024 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಈ ವಲಯವು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟಿಟಾಘರ್ ರೈಲು, ಟೆಕ್ಸ್ಮಾಕೊ ರೈಲು, BEML, RVNL, IRCON, RITES, IRFC ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕವಚ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ABB, HBL ಪವರ್, ರೈಲ್ಟೆಲ್, HUDCO ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
*ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?
ವೇತನ ಆಯೋಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಎಂ & ಎಂ, ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಬಿಎಂ ಆಟೋದಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
*ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFC ಗಳ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಗಳು
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ MSME ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. SBI, PNB, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, L&T ಫೈನಾನ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, M&M ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ನಂತಹ NBFCಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
*ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರೆ, HDFC ಲೈಫ್, SBI ಲೈಫ್, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್, LIC ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ನಿವಾ ಬುಪಾ, ICICI ಲೊಂಬಾರ್ಡ್, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾ ವಲಯದ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
*ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಲಯವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಲಯವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಟಾಚಿ ಎನರ್ಜಿ, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ಥರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಬಿಬಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಜಿಇ ವೆರ್ನೋವಾ ಟಿ & ಡಿ ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಎಲ್ & ಟಿ, ಟಿಸಿಎಸ್, ಲೋಧಾ, ನೆಟ್ವೆಬ್, ಇ 2 ಇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
*ವಸತಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಆಪ್ಟಸ್, ಆವಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಡಿಎಲ್ಎಫ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಲೋಧಾ, ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಶೋಭಾದಂತಹ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯವು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆದರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಬರ್ಗರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸೈ ನೆರೋಲ್ಯಾಕ್, ಪಿಡಿಲೈಟ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
*ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು
ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಸಿಪ್ಲಾ, ಲುಪಿನ್, ಬಯೋಕಾನ್, ಗ್ಲೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ & ಡಿ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾದರೆ ಅಪೊಲೊ, ಫೋರ್ಟಿಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್, ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ನಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿ ಮೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
*ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರ, ಪವನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಟಾಟಾ ಪವರ್, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ, ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟೊರೆಂಟ್ ಪವರ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಪವರ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಇಂಡಿಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ವಿಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು.ಆರ್ಇಸಿ, ಪಿಎಫ್ಸಿ, ಐಆರ್ಇಡಿಎಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ 2026 ರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 75 ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ! ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್?