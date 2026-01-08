English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

Budget 2026 Expectations: ಸರ್ಕಾರವು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅದು 'ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:06 PM IST
  • ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ
  • ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ

Trending Photos

ಒಂದು ಕಪ್‌ ಚಹಾಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ.. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ
camera icon6
Gold price Venezuela
ಒಂದು ಕಪ್‌ ಚಹಾಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ.. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ
ಯಶ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇನಾ!
camera icon7
Yash biography
ಯಶ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇನಾ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon5
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ! ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?
camera icon6
China Buying Silver
ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ! ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

Budget 2026 Expectations: ಬಜೆಟ್ 2026 ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಗಮನವು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯವು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗದ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ 2026 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅದು 'ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 80-90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಟೆಸಿಯಾ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರಂತಹ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 12 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾ ಸಮರ! ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 80EEA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಮಾಸಿಕ EMI ಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು NCR, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು RPS ಗ್ರೂಪ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮನ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಸತಿಯನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ PMAY-Urban 2.0 ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೈಯರ್ -1.5 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಏಕ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಯೋಜನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾ ಸಮರ! ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು 2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 'ಉತ್ತೇಜನ' ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಲಯವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
 

Budget 2026 ExpectationsReal estate sectorAffordable housingGST on housingHome Loan Benefits

Trending News