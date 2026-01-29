Expectations for EPS Pensioners: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಪಿಎಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕೇವಲ 1000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಿರುವ 2026 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ನೀಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್-95 ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ 1000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಮೊತ್ತವು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ (ಬಿಎಂಎಸ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 7,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರು 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2,000-3,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ವಿಷಯವು ಬಜೆಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಟಸ್ಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.