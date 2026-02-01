Budget 2026: ಈ ಬಾರೀ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಅಂತಾ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ..ರಾಜ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ, ನೀರಾವರಿ, ಐಟಿ, ಹೆದ್ದಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
1 ಮಂಡ್ಯದ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಚಾಲನೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆ
*ಬೀದರ್ನ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಗದಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ್ ಯಲವಗಿ, ಗದಗ-ಮುಂಡರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಗದಗಕ್ಕೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ
*ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
* ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡುಚಿ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ರಾಯಚೂರಿನ ನವಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಏಮ್ಸ್?
*ಶಿವಮೊಗ್ಗದ VISL ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಕೊಲ್ಲೂರು-ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಲೋಕಾಪುರ, ಸವದತ್ತಿ ಧಾರವಾಡ ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನ
*ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
*ಶೃಂಗೇರಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
* ಕಾಫೀ ಟೆಕ್ಪಾರ್ಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
*ಸರ್ಫೇಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಹೊರಗಿಡುವ ನೀರಿಕ್ಷೆ
2019ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಕುಶಾಲ್ನಗರ -ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ
*ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
* ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರೊ ಉಡುಪಿ
* ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್,ಇವಿ ಬಸ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*3ನೇ ಹಂತದ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವುದು
*ಐಟಿಬಿಟಿ, ಎಐ, ಡೇಟಾಸೆಂಟರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
* MSMEಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
*ESI- PFಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ವಿನಾಯಿತಿ
*ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ..?
*ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ಯೋಜನೆಗೆ 1000ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
*ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
