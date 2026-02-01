English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Budget 2026: ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ನತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಬಹುದು?

Budget 2026: ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ನತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಬಹುದು?

Budget 2026: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ‌ ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:34 AM IST
  • ಬಜೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?
  • ಕರುನಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು

Budget 2026: ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ನತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಬಹುದು?

Budget 2026: ಈ ಬಾರೀ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್​ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಅಂತಾ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ..ರಾಜ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ, ನೀರಾವರಿ, ಐಟಿ, ಹೆದ್ದಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಬಜೆಟ್‌ನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ವಲಯಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

1 ಮಂಡ್ಯದ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಚಾಲನೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆ
*ಬೀದರ್‌ನ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

*ಗದಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ್ ಯಲವಗಿ, ಗದಗ-ಮುಂಡರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಗದಗಕ್ಕೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ
*ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
* ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಕುಡುಚಿ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ರಾಯಚೂರಿನ ನವಲಿ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಏಮ್ಸ್?
*ಶಿವಮೊಗ್ಗದ VISL ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಕೊಲ್ಲೂರು-ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಲೋಕಾಪುರ, ಸವದತ್ತಿ ಧಾರವಾಡ ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನ
*ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಇಎಸ್‌ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
*ಶೃಂಗೇರಿ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
* ಕಾಫೀ ಟೆಕ್‌ಪಾರ್ಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ 
*ಸರ್‌ಫೇಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಹೊರಗಿಡುವ ನೀರಿಕ್ಷೆ
2019ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಕುಶಾಲ್‌ನಗರ -ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

*ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
* ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರೊ ಉಡುಪಿ
* ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್,ಇವಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*3ನೇ ಹಂತದ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುದಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವುದು

*ಐಟಿಬಿಟಿ, ಎಐ, ಡೇಟಾಸೆಂಟರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
* MSMEಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
*ESI- PFಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ವಿನಾಯಿತಿ
*ಹೊಟೇಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ..?
*ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ಯೋಜನೆಗೆ 1000ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
*ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
*ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

