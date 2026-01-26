English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಡವರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗವುದು ಬಂಗಾರ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬೆಂಬಲ?

Gold Rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ಬಡವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವ 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 26, 2026, 08:01 AM IST
  • ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ

ಬಡವರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗವುದು ಬಂಗಾರ! ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬೆಂಬಲ?

gold price expectations:ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಬಡ ಜನರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನವು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ $5,000 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ $100 ಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವು ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಾದದಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು! ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ..

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ದೇಶೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ 3% GST ಅನ್ನು 1.25% ಅಥವಾ 1.5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 2.5% ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯಮವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನವು ಆರ್ಥಿಕ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಭರಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದೀಪಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು! ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ..

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

