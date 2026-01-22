English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ? ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ? ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

Petrol & Diesel Prices: ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 22, 2026, 03:59 PM IST
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.7–8ರ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 4,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ!
camera icon12
Business success story
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 4,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ!
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon6
ayushmann khurrana wife Tahira Kashyap was diagnosed with cancer
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
camera icon6
ind vs nz 1st t20i
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Amla Side Effects
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ? ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!

Petrol & Diesel Prices: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್–2026 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತನಕ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬಹುದೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಶೇ.50–60ರಷ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲಿದ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು? ಪಾಕ್‌ ಗಡಿವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಗೊಂದಲ!

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.7–8ರ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಶೇ.4.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.11–12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: viral video : ಏಕಾಏಕಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ! ದಿಢೀರ್‌ ಬದಾಲಾವಣೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಆಪತ್ತು?

ಈ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ.

Petrol diesel priceBudget 2026GST on fuelNirmala Sitharamanfuel tax

Trending News