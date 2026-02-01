English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Budget 2026 : ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?

Budget 2026 : ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?

Budget 2026 : ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:29 PM IST
  • ಮದ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ

Trending Photos

Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?
camera icon7
Hanumantha Lamani
Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?
ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಹ?
camera icon12
Copper shortage
ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಹ?
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon6
Gold prices crash
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
camera icon9
sun rahu conjunction 2026 effects
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ..
Budget 2026 : ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌! ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?

Budget 2026: ಬಜೆಟ್ 2026ನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Lakhpati didi yojana: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​..!ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

ಮದ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಿಗರೇಟ್, ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನೇರ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಜೆಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ರಮವು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾದರೂ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

 

Budget 2026Liquor Price HikeTobacco Price IncreaseAlcohol Price IndiaCigarette price hike

Trending News