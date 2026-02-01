English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಂಟೇನ್‌ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ

2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರಿ– ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:17 PM IST
  • ಹಿಮಾಲಯ, ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ "ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆ" ಭಾಗ್ಯ
  • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಣಾಮ

Budget 2026: 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗುರಿ– ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾದ್ರಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಜಮ್ಮು ತಹಲ್ಜೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ / ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಚಯಿಸಿವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ .

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ 2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರೈಲು ಬಜೆಟ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ (Capex) ಮೊತ್ತವು ₹2.7–2.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಹಿಮಾಲಯ, ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ "ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆ" ಭಾಗ್ಯ
ಬಜೆಟ್ 2026ಇಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 'ಮೌಂಟೇನ್ ಟ್ರೈನ್' ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಊ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಣಾಮ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಘೋಷಣೆ ನಂತರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸ್ಪಂದನೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ/ಪರ್ವತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ದಾರಿ ತೆರೆಯಲಿವೆ.
 

Budget 2026Nirmala SitharamanMountain RailRail connectivityHilly States

