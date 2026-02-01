Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ದಿನ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಸೀರೆಯದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ! ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಆ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬಜೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಸೀರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಸೀರೆಗಳು ಕೇವಲ ಉಡುಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. “ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್” ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ನತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಬಹುದು?
2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಅಂಚುಗಳಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮಂಗಳಗಿರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಸೀರೆ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜವಳಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಬದಲಾಗಿ ‘ಬಹಿ ಖಾತಾ’ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಸಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
2020ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಣ್ಣವು ಭರವಸೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಿತು. ನೀಲಿ ಗಡಿಯಿರುವ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿತು.
2021–22ರ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪೋಚಂಪಳ್ಳಿ ಇಕಾಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಸೀರೆ, ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು.
2022ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಬೊಮ್ಕೈ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಈ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಸ್ ಕೆಲಸವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ನತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗಬಹುದು?
2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ರಥ, ನವಿಲು ಮತ್ತು ಕಮಲ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾಂತ ಕಸೂತಿ ಇರುವ ನೀಲಿ ಟಸ್ಸರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೇರಳೆ ಅಂಚುಗಳಿರುವ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಮಂಗಳಗಿರಿ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದೆ ದುಲಾರಿ ದೇವಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಧುಬನಿ ಕಸೂತಿ ಇರುವ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಸೀರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಸೀರೆ ದೇಶದ ಕೈಮಗ್ಗ ಪರಂಪರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಕಾರರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೌನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.