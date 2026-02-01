English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Budget 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

Budget 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

Budget 2026 Income Tax News: ಇಂದು(ಫೆ. 01) ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್‌, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 2025-26ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:01 PM IST
  • ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ
  • ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ

Budget 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

Budget 2026 New income tax rules: ಬಜೆಟ್‌ 2026ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. 

ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 2027 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Budget 2026: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 3 ಬಹುದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 2025-26 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌, ಇದು ವೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ವೇತನ ವರ್ಗದವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. 

ಬಜೆಟ್‌ 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
* ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ:
ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಜೆಟ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಫಾರ್ಮ್ 15G ಮತ್ತು 15H ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ:
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಠೇವಣಿದಾರರು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 15G ಅಥವಾ 15H ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Budget 2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ.. ಏಳು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ

* ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ:
2026 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

* ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್:
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಸೀಮಿತ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಟಿಆರ್-1 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-2 ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಜುಲೈ 31 ರ ಗಡುವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. 

* ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: 
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

2025–26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
 

ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ 
ಆದಾಯ  ತೆರಿಗೆ
₹3,00,000 ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಶೂನ್ಯ
₹3,00,001 ರಿಂದ ₹6,00,000 5%
₹6,00,001 ರಿಂದ ₹9,00,000 10%
₹9,00,001 ರಿಂದ ₹12,00,000 15%
₹12,00,001 ರಿಂದ ₹15,00,000 20%
₹15,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 30%

 

ಹಳೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
₹2,50,000 ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಶೂನ್ಯ
₹2,50,001 ರಿಂದ ₹5,00,000 5%
₹5,00,001 ರಿಂದ ₹10,00,000 20%
₹10,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು  30%

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ vs ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ:
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ₹4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯವು 87A ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯವು 87A ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 90% ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 

ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ vs. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
>> ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
>> ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
 

