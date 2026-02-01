English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Union Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2026 ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:36 AM IST
  • ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಕ್ಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

Union Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ 2026 ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿದರು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮೊದಲು ನಡೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ‘ಹಲ್ವಾ ಸಮಾರಂಭ’ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಯಿಸಿಹಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಷಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಹಲ್ವಾ ಸಮಾರಂಭ’ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುವುದು ಶುಭಾರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನ  ಮುರ್ಮು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ತಿನಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಇದು  ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಲ್ವಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್’ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ದಿನ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಸೀರೆಯದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ! ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಆ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದೀಗ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಕ್ಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
 

