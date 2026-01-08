English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮೋದಿ ಲೆಕ್ಕ 2026 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಏನಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ?

ಮೋದಿ ಲೆಕ್ಕ 2026 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಏನಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ?

Budget 2026: 2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿ 45ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು,GSTಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80EEA ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 8, 2026, 09:36 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್
    ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ ಏನಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ?

ಮೋದಿ ಲೆಕ್ಕ 2026 ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಏನಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ?

Budget 2026: Budget 2026: 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಗಮನವು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯವು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗದ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ 2026 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ..ಇದನ್ನು ಅದು 'ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 80-90 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಟೆಸಿಯಾ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರಂತಹ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 12 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಸತಿಯನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ PMAY-Urban 2.0 ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೈಯರ್ -1.5 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಏಕ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಯೋಜನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಭಾರೀಯ  ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡಿಸೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಈ ಒಂದು  ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೋದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Budget 2026 ExpectationsReal estate sectorAffordable housingGST on housingHome Loan Benefits

