ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 7 ಆಸನಗಳ MPV ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ₹5,65,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹8,93,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
7 Seater SUV: ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ನಿಸ್ಸಾನ್ (Nissan) ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ SUV “Nissan Gravite” ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹5.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ SUVಯನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Nissan Gravite SUV ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಲ್, LED DRL ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ನಿಂದ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಜನರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂತಾದ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೈವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್, ABS, EBD ಹಾಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ SUVಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Nissan Gravite ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ SUV ಹಾಗೂ MPV ವಿಭಾಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Nissan ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.