Cars Under 4 Lakh: ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಕಾರು; ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ...

Budget Cars Under 4 Lakhs: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ? ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು ಇದು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ K10 ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಕಾರು. ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಇದರ 12,314 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಆಲ್ಟೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 11,352 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ 962ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.8.47ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 10,829 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.13.71ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಲ್ಟೊ ಕಾರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
ಈ ಕಾರನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ K-ಸೀರೀಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಜೆಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ವಿವಿಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 65.7 BHP ಪವರ್ ಮತ್ತು 89 NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ AGS ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟೊ K10 ಕಾರುಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಕಾರು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯು 24.90 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಯು 33.40 ಕಿಮೀ/ಕೆಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯು ಸಹ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಇಬಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಬಿಎಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಪಿಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಳಗೆ 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. 3.70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸೇವಾ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕಾರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. SUVಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಲ್ಟೊ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.