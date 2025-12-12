ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.! ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ರೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಾಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.300 ವರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 12, 2025, 04:21 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಜನರು ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ
  • ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ
  • ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು 50 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದರೂ 500 ರೂ. ಆದರೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ.ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದರೂ 500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನಲು 1,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಒಟಿಪಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿರುವ ಟಿವಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ.. 1 ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ?

5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು:

ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬೆಲೆ 20 ರೂ. ವರೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಬೆಲೆ 50,000 ರೂ. ವರೆಗೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು 5,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೋಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೀಮ್ 440:

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 4,471. ಇದು 720p HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದು 3W ಇನ್‌ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.ಎಕ್ಸ್‌ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೆಕ್ನೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ರೂ. 4,990 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾವುಗಳು

Lifelong ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್:

ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 4,499. ಅದೇ ರೀತಿ, Wzatco Yuva Go ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ನ ಬೆಲೆಯೂ ರೂ. 4,999. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ನೀವು ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 

