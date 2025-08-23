ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ: ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸಾಲದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಗೃಹ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಳಿತಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗೃಹ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳು:
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ 9.5% ಆಗಿದ್ದು, ಅವಧಿ 30 ವರ್ಷಗಳು.30 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI)50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಸುಮಾರು 42,043 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ9.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು 1,01,35,376 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ:
50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ 1,51,35,376 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಲದ ಅವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ: ದೀರ್ಘ vs ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೃಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಹುತೇಕರು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು.
30 ವರ್ಷಗಳು vs 25 ವರ್ಷಗಳು:
- 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ: ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಸುಮಾರು 42,043 ರೂ. ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ 1,01,35,376 ರೂ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ 1,51,35,376 ರೂ.
- 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ: ಮಾಸಿಕ ಕಂತು 43,685 ರೂ. (ಕೇವಲ 1,642 ರೂ. ಹೆಚ್ಚು). ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು 81,05,450 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
- ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಲವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳು
- ಮಾಸಿಕ ಕಂತು: 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 9.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಸುಮಾರು 43,685 ರೂ.
- ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ: 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು 81,05,450 ರೂ.
- ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ: ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 1,31,05,450 ರೂ.
ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 1,642 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 20,29,926 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೊತ್ತಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.