ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 75 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಟಿಕೆಟ್

ನೀವು ಆಗಾಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ವೈಶಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ರೈಲಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ :
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಲಲಿತ್ಗ್ರಾಮ್ (ಸುಪೌಲ್) ಗೆ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ರೈಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 12553/12554 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಶಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು 15565/15566 ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 15565/15566 ವೈಶಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೈಲನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೈಲನ್ನು ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 75 ರೂ. ಇಳಿಕೆ:
ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಲೀಪರ್ ದರದಲ್ಲಿ 30 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸಿ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 45 ರೂ. ಮತ್ತು ಎಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 75 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ವೈಶಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ದರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಯವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ :
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ವೈಶಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯವೂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಸಂಜೆ 4:55 ರ ಬದಲು ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ನವದೆಹಲಿ ತಲುಪಲು ಹದಿಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೋರಖ್ಧಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:55 ಕ್ಕೆ, ಬಿಹಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:05 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 12 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಜಯಂತಿ ಜನತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ, 1975 ರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ವೈಶಾಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
