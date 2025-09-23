ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 17 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬಂಪರ್ ಹಣ..! ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ..!

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈಗ ಅದು ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD) ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂದರೆ ಆರ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಸಂಯುಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊತ್ತವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ನೀವು 17 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಈ ಆರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 7,13,659 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ 1.13 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊತ್ತವು 17,08,546 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೀವು ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ, ಅವನು ಹೊಸ ಕೆವೈಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 5 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. 3 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಖಾತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)