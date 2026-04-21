ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್:‌ ₹2.15 ಲಕ್ಷ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ!

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ಸಾ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇಗ್ನಿಸ್, ಬಲೆನೊ, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಜಿಮ್ಮಿ, XL6 & ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 21, 2026, 02:48 PM IST
camera icon6
camera icon6
camera icon9
camera icon7
NEXA Car Discounts: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ಸಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನೆಕ್ಸಾ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 

ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳಡಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಮೇಲೆ 50,000 ರೂ., ಬಲೆನೊ ಮೇಲೆ 40,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೇಲೆ 55,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಂಟಾರಾ ಮೇಲೆ 1.07 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ, ಜಿಮ್ನಿ ಮೇಲೆ 50,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು XL6 ಮೇಲೆ 50,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಡೀಲರ್ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಬೋನಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಾಹನದ ರೂಪಾಂತರ, ನಗರ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. FY26ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 18.23 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶೇ.3.54ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸಾ ಮತ್ತು ಅರೆನಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸಾ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅರೆನಾ ಮಾದರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರೆನಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ 45,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

