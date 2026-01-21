English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..!

ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 21, 2026, 03:53 PM IST
  • ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ
  • ಬುಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಆಫರ್ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ
  • ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್..! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..!

ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ.ಅವು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಆಫರ್ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.ಇನ್ನೂ ಖಾಸಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಫರ್ ನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಎಣಿಸಬಾರದು.. ಕೌಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು..?

ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ

ರೈಲ್ವೇಸ್ ರೈಲ್ ಒನ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಆಪ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಈಗ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆಫರ್ ಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಆಪ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲಿದ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು? ಪಾಕ್‌ ಗಡಿವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಗೊಂದಲ!

ನೀವು ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆರ್-ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 6 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈ ನಡೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಿಎನ್‌ಆರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಲೈವ್ ಸ್ಥಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನ, ಆಹಾರ ಬುಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ದೂರುಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಆಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿದೆ.

RailOne app offer3 percent DiscountUnreserved Tickets bookingRailOne App Ticket DiscountRailway ticket booking

