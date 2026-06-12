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ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವಂಥ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು.. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು!

ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯುಜಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 12, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:45 PM IST
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವಂಥ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು.. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವಂಥ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು.. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ
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