Business success formulas: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹಣದ ಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲವೇ, ಆ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಣ ತಾನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಹ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎದುರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವ ಸಂಭವತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಇತರರ ಜೊತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವ್ಯಾಪಾರದ ರಹಸ್ಯಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ಅವನ ಸಹವಾಸ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಬಲವಾಗಬಲ್ಲರು. ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯುಜಿನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ದುಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ.