ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾಗದಿರುವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳು..! ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ..!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಹ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ..ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾನವ ಉಳಿವಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಆಹಾರ ವಲಯ:
ಆಹಾರವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಕುಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ.ಟಿಫಿನ್ ಕೇಂದ್ರ, ಆಹಾರದ ಮನೆ ವಿತರಣೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ:
ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೋಧನಾ ತರಗತಿ, ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬಾಡಿಗೆಗಳು:
ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ:
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ.ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮನೆ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಔಷಧಾಲಯ:
ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಔಷಧಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ
ತಾಳ್ಮೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ.
ಗುಣಮಟ್ಟ: ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಆಗ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ನೀಡುವ 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆ' ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.