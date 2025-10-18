GST ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು!

Gold: ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ ರೂ.₹1,21,710 ಇದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,32,780 ರೂ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ₹13,278 ರೂ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸತತ 8 ನೇ ವಾರದಿಂದ ಏರುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರೆಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮರುದಿನ, ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೋನಸ್, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರವಷ್ಟೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು 53% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ : ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ತಳ್ಳಿವೆ.
ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ. ಅದನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಗಿರವಿ ಇಡಬಹುದು. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು (ಆಭರಣ, ನಾಣ್ಯಗಳು) ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ₹1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಶೇಖರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಎರಡರ ಮೇಲೂ 3% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು 2 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EPFO
ಇದು ಸುಲಭ ನಗದು ಹರಿವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯೂರೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 12 ತಿಂಗಳ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇದನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 12 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಲಾಭದ ಮೇಲೆ 12.5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆಗಳು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಆರತಕ್ಷತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ, 3% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10% ರಿಂದ 20% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಸೌವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು (SGB) ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (8 ವರ್ಷಗಳು) ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ವಾರ್ಷಿಕ 2.5% ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ 8 ವರ್ಷಗಳು (5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸಬಹುದು).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ . : ನಾಳೆಯೇ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ಫಂಡ್ಗಳಂತೆ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗಿಂತ ಆದಾಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)