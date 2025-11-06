ಕೇವಲ 77 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ 110 CC ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Honda Livo 2025 price: 110 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾದಂತಹ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಬೆಲೆಗಳು & ರೂಪಾಂತರಗಳು
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025 ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹77,492 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹80,059 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ & ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025ರ 109.51 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು BS 6 ಫೇಸ್ 2 B, OBD-2 D ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ 8.7 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 9.3 NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಗಮ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸಿಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪನಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್
ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025 ನಿಜವಾದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 60-65 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ. 9 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಬೈಕ್ ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 600 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. eSP ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ECO ಸೂಚಕ, ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಂತರ, ಸೇವಾ ಜ್ಞಾಪನೆ, ಗೇರ್ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸಿಬಿಎಸ್ (ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.