ಕೇವಲ 77 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ 110 CC ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025ರ 109.51 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು BS 6 ಫೇಸ್ 2 B, OBD-2 D ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ 8.7 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 9.3 NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 6, 2025, 05:11 PM IST
  • ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ಬೈಕ್‌ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ & ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 109.51 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
  • ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 60-65 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ

Honda Livo 2025 price: 110 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾದಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಬೈಕ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...

ಬೆಲೆಗಳು & ರೂಪಾಂತರಗಳು

ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025 ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹77,492 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹80,059 (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ರೂ. ಇದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ

ಎಂಜಿನ್ & ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025ರ 109.51 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು BS 6 ಫೇಸ್ 2 B, OBD-2 D ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ 8.7 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 9.3 NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಗಮ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸಿಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪನಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್

ಹೋಂಡಾ ಲಿವೊ 2025 ನಿಜವಾದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 60-65 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 60 ಕಿ.ಮೀ. 9 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಬೈಕ್ ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 600 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. eSP ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಟೋಪಿ! ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ECO ಸೂಚಕ, ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಂತರ, ಸೇವಾ ಜ್ಞಾಪನೆ, ಗೇರ್ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸಿಬಿಎಸ್ (ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

