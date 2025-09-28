ಕೇವಲ ₹11,740ಕ್ಕೆ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಈ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!

Coocaa S4U Plus Full HD LED Smart TV: ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವೇ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ Google ಟಿವಿಗಳು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಕಾ (Coocaa) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕೂಕಾ S4U ಪ್ಲಸ್ 50 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪೂರ್ಣ HD LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1920 x 1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೂಲಿಟಾ 3.0 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಕೂಲಿಟಾ 3.0 OS) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು 50S4U ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಿರಿದಾದ ಫ್ರೇಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, CC Cast ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರಿಂಗ್, ವೈ-ಫೈ, HDMI, USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 39,990 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಶೇ.57ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 16,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ 1,200 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ 15,744 ರೂ. ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 4,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಬೋನಸ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 11,740 ರೂ.ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
