English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇವಲ ₹5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಆಸನಗಳ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ: ₹11,000ಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಕೇವಲ ₹5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಆಸನಗಳ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ: ₹11,000ಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಈ ಕಾರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್, ಜೆಬಿಎಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೇಲುವ 20.32 ಸೆಂ.ಮೀ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 19, 2026, 02:18 PM IST
  • ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 7 ಸೀಟರ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ
  • ಈ ಕಾರು 30+ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಕ್ರಿಯ & ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಈ ಕಾರನ್ನ ಕೇವಲ ₹11,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು

Trending Photos

ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
camera icon7
Gold price today
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
camera icon12
sun rahu conjunction 2026
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!
camera icon7
niveditha gowda
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!
30-35 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
Gold rate
30-35 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಕೇವಲ ₹5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಆಸನಗಳ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ: ₹11,000ಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Nissan Gravite 7-seater car: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಏಳು ಆಸನಗಳ MPV, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ₹5,65,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹8,93,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗ್ರಾವೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ESC, TCS, HSA, ABS, EBD ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 30+ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಖಾತೆ ಸೇರಿಲ್ವ.. ಈ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ

ಗ್ರಾವೈಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏರೋ ಆಕ್ಸೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಕಪ್ಪು 2D ಗ್ರಿಲ್, 182mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ R15 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಕ್ರಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ LED DRLಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಎಡ್ಜ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಇವೆ.

ಈ ಕಾರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್, ಜೆಬಿಎಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೇಲುವ 20.32 ಸೆಂ.ಮೀ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹3500 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹2.10 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ ₹11,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nissan GraviteNissan Gravite price2026 Nissan Gravite2026 Nissan Gravite priceNissan Gravite specifications

Trending News