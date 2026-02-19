ಕೇವಲ ₹5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಆಸನಗಳ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ: ₹11,000ಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Nissan Gravite 7-seater car: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಏಳು ಆಸನಗಳ MPV, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ ಅನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ₹5,65,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹8,93,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾವೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ESC, TCS, HSA, ABS, EBD ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 30+ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾವೈಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏರೋ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಕಪ್ಪು 2D ಗ್ರಿಲ್, 182mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ R15 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಕ್ರಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ LED DRLಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಎಡ್ಜ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಇವೆ.
ಈ ಕಾರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್, ಜೆಬಿಎಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತೇಲುವ 20.32 ಸೆಂ.ಮೀ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ ₹11,000 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಾವತಿಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.