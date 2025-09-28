English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹7,000ಗೆ ವರ್ಲ್‌ಪೂಲ್ 7 KG ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ...

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಲ್‌ಪೂಲ್ 7 KG ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 28, 2025, 02:52 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ವರ್ಲ್‌ಪೂಲ್ 7 KG ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ‌
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
  • ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್‌ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಕೇವಲ ₹7,000ಗೆ ವರ್ಲ್‌ಪೂಲ್ 7 KG ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ...

Whirlpool 7 Kg Washing Machine: ಅನೇಕ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಫರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದುವೇ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. 

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಲ್‌ಪೂಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Aadhaar Card: ಹೊಸ ಮನೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಳೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ 7.0 ಜೆನ್ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇ 5YMW ಎಂಬ ಮಾದರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಫೈವ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ 12 ವಿಭಿನ್ನ ವಾಶ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.  ಈಗ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 19,550 ರೂ.ನ MRPನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇ.26ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲಿನ ಶೇ.26ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 14,490 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 2,500 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIP Plan: ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ..! 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 5 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ 1,500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ, ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 11,990 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಹಳೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 4,900 ರೂ.ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ ಕೇವಲ 7,090 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

