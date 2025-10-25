English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ ₹6000ಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಹಬ್ಬದ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್

ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Samsung, Xiaomi, TCLನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಟಿವಿಗಳು 6000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:42 PM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • ಕೇವಲ 6000 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

Amazon Smart TV Offers: ಅಮೆಜಾನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಕೇವಲ 6000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಟಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿಯಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ವಿಜಿಯೊ ವರ್ಲ್ಡ್: ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಡೀಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವಿಜಿಯೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಕೂಡ ಒಂದು. 32 ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶ್‌ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5,999 ರೂ. ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ...

ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಟಿವಿ: ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ನ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 22,999 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 11,149 ರೂ.ಗೆ ಅಂದರೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಯೋಮಿ ಟಿವಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಶೇ.52ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 24,999 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಈ ದುಬಾರಿ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ 11,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು HD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೋನ್‌: ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್

TCL ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ: TCL ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ 22,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಶೇ.39ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಟಿವಿ 13,990 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಟಿವಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಟಿವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 17,900 ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 13,900 ರೂ.ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇದುವೇ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

