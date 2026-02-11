English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಲೆ ಇದೆ..ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೇ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:46 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್‌ನಿಂದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ
  • ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

Gold: ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೇ?

 Gold: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಈಗ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಈಗ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ನಂತರ ಅವರು ಬಯಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂನತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದಂತಹ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ, ನೀವು ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತೂಕದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ನೇರವಾಗಿ ಶೋರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯಂತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವ್ಯರ್ಥದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಶೋ ರೂಂನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

GoldGold pricegold jewelleryGold barsGold Jewellery vs Gold Bars

