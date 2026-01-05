English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ 20,000 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್‌ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಐಫೋನ್ ತರಹದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕೇವಲ 20,000 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ UI ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫೋನ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 5, 2026, 09:12 AM IST
  • ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ 1080 x 2392 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು 387 PPI ಹೊಂದಿರುವ 6.7-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ

ಕೇವಲ 20,000 ರೂ.ಗೆ ಐಫೋನ್‌ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Nothing Phone (3a) Lite smartphone: ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು 22,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 22,000 ರೂ.ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ‌ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್‌ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದನ್ನ ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ, ಕ್ಲೀನ್ ನಥಿಂಗ್ OS ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್‌ನಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫೋನ್ ನೇರವಾಗಿ ಯುವ, ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ!

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ 1080 x 2392 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 387 PPI ಹೊಂದಿರುವ 6.7-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಲಿಮ್ 8.3mm ದಪ್ಪ ಕೇಸಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಂಯೋಜನೆ: ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 2.5GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB LPDDR4X RAM, 128GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ನಥಿಂಗ್ OS 3.2 ಅನಗತ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ವೇಗದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನುಭವವು ಇದಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್‌ನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.!

ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3a) ಲೈಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್, 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, EIS ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ HD ವಿಡಿಯೋ, HDRಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 16MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಫೋನ್ 5000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದಿನದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5G ಬೆಂಬಲ, ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

