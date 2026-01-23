ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ero splendor plus: ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬೈಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿ ಹೀರೋದ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 125 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 250 ರೂ.ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹೀರೋದಿಂದ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಂದ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 1994ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿ ಹೋಂಡಾ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ತಯಾರಿಸಿತು. ನಂತರ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟವು.
ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ₹73,639 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹76,416 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಗೇರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 97.2 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 112 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 61 ಕಿ.ಮೀ. ಇಂಧನ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ ಬೈಕ್ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.