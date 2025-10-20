ಕೇವಲ 65 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ TVS StaR ಸಿಟಿ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್‌

TVS Star City Plus 2025: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್) ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ETFi (ಇಕೋಥ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ SBT ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್) ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಮುಂಭಾಗ 130 MM ಡ್ರಮ್, ಹಿಂಭಾಗ: 110 MM ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ 109.7 CC ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ETFi ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 10-ಲೀಟರ್ ಕರ್ಬ್ ತೂಕದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 72 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ (RTO), ವಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 69,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ 6,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ 65,450 ರೂ.ಗಳಿಗೆ TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.