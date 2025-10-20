English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ 65 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ TVS StaR ಸಿಟಿ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್‌

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್) ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 6,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 20, 2025, 08:32 AM IST
  • ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ‌
  • ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಸಿದರೆ 6,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ನೀವು ಕೇವಲ 65,450 ರೂ.ಗಳಿಗೆ TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು

ಕೇವಲ 65 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ TVS StaR ಸಿಟಿ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್‌

TVS Star City Plus 2025: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್) ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ETFi (ಇಕೋಥ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ SBT ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ! ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ

ಈ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ (ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್) ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಮುಂಭಾಗ 130 MM ಡ್ರಮ್, ಹಿಂಭಾಗ: 110 MM ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ 109.7 CC ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ETFi ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 10-ಲೀಟರ್ ಕರ್ಬ್ ತೂಕದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯುಪಿಐ! ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್‌ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರಲ್ಲ

ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ರಮ್ ರೂಪಾಂತರದ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 72 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ (RTO), ವಿಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿಲ್ಲ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 69,500 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಸಂಯೋಜಿತ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ 6,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ 65,450 ರೂ.ಗಳಿಗೆ TVS ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

