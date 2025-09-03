English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ... ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ

GST Board Statement on Health and Life Insurance: ಸರ್ಕಾರವು 28 ಮತ್ತು 12 ಪ್ರತಿಶತದ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 5 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತದ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 3, 2025, 07:26 PM IST
    • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಉಡುಗೊರೆ
    • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರ
    • ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ... ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ

GST Board Statement on Health and Life Insurance: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 28 ಮತ್ತು 12 ಪ್ರತಿಶತದ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 5 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತದ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ 18% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡಿತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು 0 ಅಥವಾ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂನಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ.

ವಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ?
ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವಿಮೆ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಿಮೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರ ಮೇಲೆ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ, ನೀವು 1800 ರೂ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು 18 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ನಂತರ 10,000 ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗೆ, ನೀವು 500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಅಗ್ಗ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 36 ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು 25 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇವುಗಳಿಗೆ 5% ರಿಂದ 12% ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

health insuranceLIFE INSURANCEHealth Insurance UpdateGSTGST Board Meeting

