EPF: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ..!

EPF ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ (12%) ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ (3.67%) ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ 8.33% ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS) ಹೋಗುತ್ತದೆ. EPF ಮೇಲೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 31, 2025, 04:29 PM IST
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF): ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ರೂ. 15,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ವೇತನ ಗಳಿಸುವವರು ತಮ್ಮ EPF ಖಾತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 5,000 ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕ 10% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ, ನೀವು 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

EPF ಎಂದರೇನು?

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನಿರ್ವಹಿಸುವ EPF ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪಿಂಚಣಿ, ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ 12% EPF ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು 3.67% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 8.33% ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (EPS) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು EPF ಬಾಕಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 31,900 ಆಗಿದ್ದರೆ:

  • ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ: ರೂ. 31,900 ರ 12% = ರೂ. 3,828
  • ಕಂಪನಿಯ EPF ಕೊಡುಗೆ: ರೂ. 31,900 ರ 3.67% = ರೂ. 1,172
  • ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ EPF ಕೊಡುಗೆ: ರೂ. 3,828 + ರೂ. 1,172 = ರೂ. 5,000

ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿಗೆ

ನೀವು 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ, 58 ವರ್ಷದವರೆಗೆ (33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ) EPF ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 10% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 8.25% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.33 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿಯು ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.

EPF ಏಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ?

  • ದೊಡ್ಡ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ: ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹ.
  • ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ EPS ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ.
  • ಜೀವ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ: EPF-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ.
  • ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ: ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ.

EPF ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 8.25% ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು 10% ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

