BYD Electric Car: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ BYD ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಇವಿಯನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಈ ಕಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನ 9 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 97% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 710 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಉದ್ದ, ಅಗಲ & ಎತ್ತರ
ಆಯಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು 4,850 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,910 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,670 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೀಲ್ಬೇಸ್ (ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ) 2,840 ಮಿಮೀ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಗ್ G6ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, BYD ಈ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೇವಲ 151,900 ಯುವಾನ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.1 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಮ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 61,240 ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
5 ನಿಮಿಷಗಳ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ, ಇದು BYDಯ ಹೊಸ ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ 2.0, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10% ರಿಂದ 70% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 97% ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 9 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಂತಹ ಶೀತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ & ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಈ SUV ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
* 68.4 kWh ಪ್ಯಾಕ್: ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 605 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
* 82.7 kWh ಪ್ಯಾಕ್: ಈ ಮಾದರಿಯು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 710 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಶಕ್ತಿ: ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 362 hp ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಇದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಕಾರಿನೊಳಗೆ 15.6-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 10.25-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 26-ಇಂಚಿನ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್: ಇದು God Eyes ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 27 ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು LiDAR ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ (Level 3 ADAS) ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ Autonomously ಓಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.