ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

C.J Roy biography: ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಚಿರಿಯಾಂಕಂದತ್ ಜೋಸೆಫ್ ರಾಯ್. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಂತಹ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಮಿತ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯ್ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರಾಯ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ಅವರ ಜೀವನವು ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ
ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಭಾರತದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರು. ಈ ಶಾಲೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಶಾಲೆಯ ನಂತರ, ರಾಯ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜ್ಯೂರಿಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಬಿಎಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಪದವಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಯವು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರಾಯ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲ್ಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಅವರ ತಾಯಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರು. ರಾಯ್ ಆಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಮೊದಲು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನವು ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾದರು. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕಲಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು HP ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹೆವ್ಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಕರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೆಲಸ 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿತ್ತು. HP ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಯ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತರು. ತಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
೧೯೯೭ ರಲ್ಲಿ, ರಾಯ್ HP ಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು MBA ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಆರು ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ೧೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಈ ಮಾದರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಂಪು 165 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರು 43 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಯೋಜನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವರು ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಯ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಂದರು. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಯ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು CRISIL 7 ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರು. ರಾಯ್ ಕೂಡ ಮನರಂಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಸನೋವಾದಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಂಟಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮರಕ್ಕರ್: ಲಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದರು.
ರಾಯ್ ಸ್ಲೋವಾಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಗೌರವ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪಾತ್ರವು ಅವರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಅವರ ಗುಂಪು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದರು. ರಾಯ್ ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ರಾಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆಲುವುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.ಅವರು 165 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ