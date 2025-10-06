English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 'ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್': ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಶೇ. 58ಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ!

DA Hike: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 6, 2025, 09:15 AM IST
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

DA Hike: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 'ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್': ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಶೇ. 58ಕ್ಕೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ!

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸುಮಾರು 48 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 68 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರವನ್ನು 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 3% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕನಿಷ್ಠ 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 540 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಈಗ 28,440 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 270 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಈಗ 14,220 ರೂ. (58%) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ (ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ಸೇರಿದಂತೆ, ನೌಕರರಿಗೆ 2,700 ರೂ. ನಿಂದ 3,600 ರೂ. ವರೆಗೆ ಬೋನಸ್ ತರಹದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

DA ಮತ್ತು TR ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ DA ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಕಿ (DR) ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನವೀಕರಣ
ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳ (ToR) ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (ಪ್ರಸ್ತುತ 55%) ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

