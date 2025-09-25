English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದೇನು?

DA Hike: ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ) 1 ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ 145 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 25, 2025, 09:38 PM IST
    • DA ಮತ್ತು DR ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ
    • ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯದಿರುವುದು ನೌಕರರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ
    • ಡಿಎ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಗದಿ

DA Hike and DR implimentation: ದಸರಾ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ DA ಮತ್ತು DR ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪುಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಡಿಎ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 12 ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ) 1 ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ 145 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ 53 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 55 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು.

NDTV ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ (CCGEW) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, DA/DR ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. CCGEW ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ SB ಯಾದವ್, "ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ DA/DR ಕಂತಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ." ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. .

ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ₹40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ₹22,000 ರಿಂದ ₹23,200 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,200 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ನಂತಹ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನವರಿ-ಜೂನ್ 2025 ರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೇವಲ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (DR) ಅನ್ನು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

DA Hike 2025Da hike cabinet meeting

