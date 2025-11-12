ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ PPF ನಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF).ಈ ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ನ ರಹಸ್ಯ :
ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಸುಟ್ಟು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿ :
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು PPF ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ, ಕುಟುಂಬವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಗಳಿಸಿ...
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ? :
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು PPF ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 40,68,209 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 18,18,209 ಬಡ್ಡಿಯೇ ಆಗಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 45% ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40.68 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ, ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.88 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? :
PPFನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡದೆಯೇ PPF ಖಾತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿ ಹಣವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ? :
ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ - ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ – ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ - ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ - ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, PPF ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಜೀವಮಾನದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.