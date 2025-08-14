English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?‌

DMart return policy: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 14, 2025, 10:35 AM IST
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಯಮಿತ ಅಂಗಡಿಗಳು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?
camera icon10
Salman Khan and Katrina Kaif
ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?
ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 2400 ರೂ. ಇಳಿಕೆ! ಇದೆಂಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
camera icon6
Gold
ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 2400 ರೂ. ಇಳಿಕೆ! ಇದೆಂಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
camera icon6
Actor Shiva Rajkumar
ಈ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಯಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್ ನಟ..
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ &quot;ಕಿಡ್ನಿ&quot; ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
camera icon6
alcohol
ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ "ಕಿಡ್ನಿ" ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ..! ಮದ್ಯ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣ..
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?‌

DMart: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು.. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಮುಂಬೈ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?:
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಯಮಿತ ಅಂಗಡಿಗಳು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರುಗಳೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಡೈಪರ್‌ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯು ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ (ಆನ್‌ಲೈನ್/ಹೋಮ್-ಡೆಲಿವರಿ) ನೀತಿ:
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪಿಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿನಿಮಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ವೋಚರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಮುಂಬೈ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ:
ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು). ಅಲ್ಲದೆ, ಒಳ ಉಡುಪು, ಸಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿಗಳು, ಇತರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್/ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ (ವಿನಿಮಯವಿಲ್ಲ), ಮರುಪಾವತಿಗಳು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ.. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

DMartಡಿಮಾರ್ಟ್ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳುಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ

Trending News