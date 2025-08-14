DMart: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು.. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್/ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?:
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಯಮಿತ ಅಂಗಡಿಗಳು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರುಗಳೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಡೈಪರ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಯು ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ (ಆನ್ಲೈನ್/ಹೋಮ್-ಡೆಲಿವರಿ) ನೀತಿ:
ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪಿಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿನಿಮಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ವೋಚರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ:
ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು). ಅಲ್ಲದೆ, ಒಳ ಉಡುಪು, ಸಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿಗಳು, ಇತರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಿಟರ್ನ್ಗಳಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್/ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ (ವಿನಿಮಯವಿಲ್ಲ), ಮರುಪಾವತಿಗಳು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ.. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.