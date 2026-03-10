English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳಿಂದ 269 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 10, 2026, 09:50 PM IST
  • ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳ FD ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3.00% ರಿಂದ 7.00%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನ & ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3.00% ರಿಂದ 7.00%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದೆ ₹10 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಸಾಲ!

ಶೇಕಡಾ 5.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ  

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳಿಂದ 269 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 180 ದಿನಗಳಿಂದ 269 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 5.75%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBI Vs BoB Vs BoM ಪೈಕಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ EMI ಎಷ್ಟು?

180 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟು 2,05,211 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,211 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,05,711 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,711 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. FDಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

