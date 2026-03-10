ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3.00% ರಿಂದ 7.00%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಶೇಕಡಾ 5.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳಿಂದ 269 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 180 ದಿನಗಳಿಂದ 269 ದಿನಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ FD ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 5.75%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5.25% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 5.75% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
180 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ಒಟ್ಟು 2,05,211 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,211 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 180 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 2,05,711 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,711 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. FDಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.