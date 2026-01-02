ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹1,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹20,983 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Canara Bank Saving Schemes: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತವು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ 3.00 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 6.75 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹20,983 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
555 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.15, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.65 ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.75ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.5.90 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.40 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿದಾರರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತವಿಲ್ಲ.
₹20,983 ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,19,209 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19,209 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,20,983 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20,983 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)