/ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 555 ದಿನಗಳ FD: ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

Canara Bank FD Rates: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಫ್ಡಿಯನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FDಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.60% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 7.10% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ?
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ₹2,00,000 ಅನ್ನ 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಸುಮಾರು 1.52 ವರ್ಷ) FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 6.60% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ ಹೀಗಿದೆ:
* ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ: ₹2,00,000
* ಅವಧಿ: 555 ದಿನಗಳು
* ಬಡ್ಡಿದರ: 6.60% (ವಾರ್ಷಿಕ)
* ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿ: ಸುಮಾರು ₹20,000
* ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತ: ಸುಮಾರು ₹2,20,000
ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜಿನ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿದೆ. ನಿಖರ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸರಿಸುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (Quarterly Compounding), ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ FD ಪ್ರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 555 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.10% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ 555 ದಿನಗಳ FD?
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 444 ದಿನ, 555 ದಿನ ಹಾಗೂ 999 ದಿನಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದ FDಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 555 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
FD ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ FD ಮುರಿದರೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದರೆ TDS ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಮೀಪದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 555 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)