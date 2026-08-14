Canara Bank 666 Days FD: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಲು FD ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 666 ದಿನಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು FD ತೆರೆಯುವ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 666 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ದರವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
666 ದಿನಗಳ FD ಎಂದರೇನು?
ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, 666 Days FD ಎಂದರೆ 666 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಡುವ ಯೋಜನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FDಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಠೇವಣಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, 666 ದಿನಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವು ಠೇವಣಿ ತೆರೆಯುವ/ನವೀಕರಿಸುವ ದಿನದ ಅನ್ವಯ ದರದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
666 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ?
FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ, ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನ 666 ದಿನಗಳವರೆಗೆ FDಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಡ್ಡಿದರ 7% ವಾರ್ಷಿಕ ಎಂದು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸರಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ₹7,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ FD ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನ, ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 7% ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಬಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ?
FD ತೆರೆಯುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ, ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬೇಕಿರುವವರು ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಣವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ FDಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ 666 ದಿನಗಳ FDಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಡ್ಡಿದರ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ 666 ದಿನಗಳ ಠೇವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹಳೆಯ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ದರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೇ?
FDಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ FD ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ, ಮಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ FD ಮುರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
FDಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಇಡದೆ premature closure ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 666 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಹಣವನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ premature closure ಮತ್ತು renewalಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
FD ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 666 ದಿನಗಳ FDನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ:
* ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 666 Days FD ಬಡ್ಡಿದರ
* ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಡ್ಡಿದರ
* ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರ
* ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ
* ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ
* ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತ
* Premature closure ನಿಯಮ
* TDS ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯ
* Auto-renewal ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಠೇವಣಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಠೇವಣಿಗಳು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ; ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿರಬಹುದು. ನವೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರವು ಆ ದಿನದ ಪ್ರಚಲಿತ ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ 666 ದಿನಗಳ FD ಸೂಕ್ತ?
ಮುಂದಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಇಂತಹ FDಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನೂ ಒಂದೇ FDಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 666 ದಿನಗಳ FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಕಾರಣ, ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಯೋಜನ, premature closure ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ FD ತೆರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)