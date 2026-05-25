Canara Bank Q4 Results: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ (Q4) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ Q4FY26ರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಲಾಭ (PAT) ₹4,506 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಲಾಭ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹4.20 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ (NII) ಮಾತ್ರ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ₹9,808 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ₹9,442 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಸ್ತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಗ್ರೋಸ್ ಎನ್ಪಿಎ (GNPA) ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.1.84ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಲ ತುಂಬಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಶೇ.7ರವರೆಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, FY26 ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹19,187 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎ ನಿಯಂತ್ರಣದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ PSU ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಷೇರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹4.70 (3.67%) ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹132.93ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ (ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹4.20) ಪಡೆಯಲು ಜೂನ್ 12 Ex ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.