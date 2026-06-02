Canara Bank 444-Day FD Scheme: ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ 444 ದಿನಗಳ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಅವಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 444 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ Callable FD ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.50 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ 7.10 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿದರದ ಲಾಭ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?
444 ದಿನಗಳ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 6.50% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ₹1,08,040 ಸಿಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ₹8,040 ಬಡ್ಡಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 444 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು ₹1,08,680 ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹8,680 ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹3 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, FD ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ. ತುರ್ತು ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ FD ಮುರಿಯದೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Callable FDಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಶೇಕಡಾ ಬಡ್ಡಿ ದಂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ವೇಳೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ Non-Callable FD ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ, ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ 444 ದಿನಗಳ FD ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
