ಎಸಿ.. ಟಿವಿ.. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ; GST ದರ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು)ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 4 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ :
ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 1500 ರಿಂದ 2500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪುನಾರಚನೆಯಲ್ಲಿ 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಎಸಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೂಸ್ಟಾರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಈಗ ಯಾರೂ ಎಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಲೆ 10% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ . ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಲೈವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಎಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಬೆಲೆ 6-7% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1500 ರಿಂದ 2500 ರೂ.ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗೋದ್ರೇಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಉಪಕರಣಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಮಲ್ ನಂದಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸಿ ಮೇಲೆ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮಾರಾಟವು 20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು 32 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ 28% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 1200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಒಟ್ಟು 43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದ್ದವು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರು ಎಸ್ಯುವಿಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 28 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 22% ಲೆವಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ದರವು ಶೇಕಡಾ 50 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14 ರಿಂದ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 8% ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 3-5% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ 99% ವಸ್ತುಗಳು 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ 90% ವಸ್ತುಗಳು 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ 18% ತೆರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯದ 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ 7% ಆದಾಯ, 18% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ 65% ಆದಾಯ, 12% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ 5% ಆದಾಯ ಮತ್ತು 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ 11% ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 1, 2017 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಿವೆ - 5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28%. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, 5% ಮತ್ತು 18% ಇರುತ್ತವೆ. GST ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರವು GDP ಯ 0.5% ರಿಂದ 0.6% ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು 0.4% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
