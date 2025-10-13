ಕಡುಬಡವನನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೆಳೆ! ಮನೆಯ ಕುಂಡದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ..

Carrot Farming: ನೀವು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಪಕ್ವವಾಗುವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲದೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೆಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೃಷಿಗೆ ಮರಳು, ಲೋಮಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರಿನ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಹೊಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು 2-3 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6-8 ಟನ್ ಕೊಳೆತ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಹೊಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 20 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ನೀವು ಪೂಸಾ ರೂಬಿ, ಪೂಸಾ ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ನರಂಗಿ ಲಂಬಿಯಂತಹ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾವಯವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೃಷಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ, 40 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 25 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 20 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ 25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 75 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬೇರುಗಳು ಗಾಢ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಬೆಳೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 250 ರಿಂದ 300 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ರೈತರು ಎಕರೆಗೆ 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು.
