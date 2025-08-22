ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 1962ಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2025ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ CBDT ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 3C ಮತ್ತು 3D ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಿತಿಗಳು:
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ: ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ: ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಿತಿಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪರಿಹಾರ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನವಾಗಿಸಲಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಂದರೇನು?
ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಒದಗಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಉಚಿತ ವಸತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಸಂಬಳ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು 2025ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇ-ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.