English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ

ಈ ನಿಯಮಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿ, 2026-27ನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. 2025-26ರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 22, 2025, 01:58 PM IST
  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ: ಆದಾಯ ಮಿತಿ ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
  • ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ: ಮಿತಿ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
  • ಈ ಆದಾಯದೊಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Trending Photos

ಈ ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿದರೆ.. ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!
camera icon7
Blood sugar control
ಈ ಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿದರೆ.. ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
camera icon7
Note sale
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇದ್ಯಾ? ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ... ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್‌
ಈ ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌... ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಕ್‌! ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon7
bigg boss
ಈ ದಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸೀಸನ್‌... ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಕ್‌! ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
camera icon7
Shweta Tiwari
ಪಾಕೆಟ್‌ ಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಲೆಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಪುತ್ರಿ! ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ 83 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದ್ರೂ ಈಕೆಗೆ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ
ವೇತನದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 1962ಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2025ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ CBDT ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 3C ಮತ್ತು 3D ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಿತಿಗಳು:

  • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ: ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 50,000 ರಿಂದ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿದೇಶಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ: ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಿತಿಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯೊಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸದೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2025-26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:

ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪರಿಹಾರ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನವಾಗಿಸಲಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಂದರೇನು?

ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಒದಗಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಉಚಿತ ವಸತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಸಂಬಳ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು 2025ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಇ-ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಳದಾತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

About the Author
tax-free perquisitesIncome Tax Rules 2025CBDT notificationperquisite exemption limitssalary tax benefits

Trending News